موعد عرض مسلسل "زينهم" الحلقة الأولى بطولة أحمد داوود

استطاع مسلسل زينهم بطولة أحمد داوود أن يحقق نجاحا كبيرا فور عرض الحلقة الأولى، كما حقق نسب مشاهدات عالية، فتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت، محتلا المركز الثاني، ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد عرض مسلسل “زينهم” الحلقة الأولى.

موعد عرض مسلسل “زينهم” الحلقة الأولى

يبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأولى، مما أدى لتصدره موقع البحث العالمي جوجل، وعرضت الحلقة الأولى أمس الأحد على شلشة قناة أون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما عرض على شاشة قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل “زينهم” مليئة بأحداث شيقة ومثيرة، فشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة في إطار كوميدي اجتماعي بين الثنائي أحمد داوود وكريم قاسم نظرًا لعملهم بالطب الشرعي، فظهر كريم قاسم بدور دكتور جيمي وهو نجل سلوى محمد علي وعماد رشاد، والذي يريد أن يسافر ويعمل طبيب قلب وأشقاؤه أطباء، ولكن كلا منهم لديه مطعم بيتزا، لكنه تم تعيينه بمشرحة زينهم الذي يلعب دوره أحمد داوود.

وحاول “زينهم” أحمد داوود تعليم “جيمي” كريم قاسم، أساسيات تشريح الجثث، وأثناء شرحه له عمليا على جثة فتاة تعرضت للقتل، يضطر زينهم ترك جيمي وحده بالمشرحة ليعرف سبب علو الأصوات بالخارج، ليتفاجأ جيمي بتحدث الجثه معه بالفعل ومناداته، لتنتهي أحداث الحلقة الأولى بهروب “جيمي” مفزوعا من المشرحة.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل زينهم

وكانت الحلقة 2 من مسلسل زينهم مليئة بأحداث جديدة وتعتبر الظهور الأول للفنانة سلمى أبو ضيف خلالها، والتي تبحث عن سبب مقتل صديقتها التي يقوم بتشريح جثتها الدكتور “زينهم”، وأرغمت زينهم على الذهاب معها إلى مسرح الجريمة متسلقًا المواسير بعد أن هددته “جميلة” سلمى أبو ضيف بكشف سر عمله في الطب الشرعي أمام والدته إذا لم يذهب معها.