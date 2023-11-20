سلوى محمد على: "زينهم" تجربة جديدة فى تاريخ الدراما عن "الطب الشرعى"

قالت الفنانة القديرة سلوى محمد علي، إنها تواصل تصوير دورها فى أحداث مسلسل "زينهم" بقيادة المخرج يحيى اسماعيل، الذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس الأحد، على شبكة قنوات ON، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

"زينهم" يناقش عالم الطب الشرعي فى إطار بعيد عن النمطية

وأضافت سلوى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مسلسل زينهم، يعد خطوة وتجربة جديدة في تاريخ الدراما المصرية، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التى تحتوى على جزء كبير لايت، ولكن من نوع خاص وعالم مختلف يناقش عالم الطب الشرعي وأسرار المشرحة، الممزوجة بالإثارة والتشويق فى إطار بعيد عن النمطية بشكل كبير، وهو ما لمسته بمجرد قراءة سيناريو المسلسل، وتوقعت أن هذا ما سيجعل الجمهور يتلهف لمتابعة الأحداث خلال الحلقات المقبلة التى تحمل الكثير من المفاجآت.

سلوى محمد علي: فخورة بدور الشركة المتحدة فى دعم النجوم الشباب

وأشادت "سلوى"، بدور الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في دعم ومساندة النجوم الشباب خلال الأعمال الدرامية، مؤكدة أنها متابعة جيدة لمشوار النجم أحمد داود، قائلة سعدت كثيرا عندما علمت أن بطل زينهم هو أحمد داود لأنه متمكن جدًا ومجتهد ويستاهل البطولة، معربة عن سعادتها بتكرار التعاون مع المخرج يحيى إسماعيل فى ثانى تعاون بينهما بعد نجاحهما فى مسلسل "ريفو"، الذى عرض مؤخرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

ويعرض مسلسل "زينهم" في الموسم الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج تامر مرتضى، مالك شركة أروما، في إطار خطتها للاهتمام بعالم الدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

تفاصيل مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد "داود" شخصية طبيب شرعى يُدعى "زينهم"، وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

ومسلسل زينهم مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.