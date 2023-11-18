الترويج لـ"زينهم".. طرح 11 بوسترًا منفردًا لأبطال المسلسل (صور)

طرحت شركة أروما ستوديوز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترات دعائية منفردة لنجوم مسلسل "زينهم"، بطولة الفنان أحمد داود، تمهيدا لانطلاق عرض أولى حلقاته بدءًا من غد الأحد على قنوات ON، وON Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الدرامي الشتوى.

بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل زينهم

وظهر على البوسترات الرسمية المنفردة لمسلسل "زينهم" عدد من الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، وهم كل من النجم أحمد داود، والفنانة الشابة سلمى أبوضيف، والفنان كريم قاسم، والفنان أحمد الرافعي، والفنانة هناء الشوربجي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والفنان القدير محمد أبوداود، والفنان ياسر عزت، والفنان عماد رشاد، والفنانة يارا جبرا، والفنان أسامة أبوالعطا، إضافة إلى بوستر جماعى ضم أبطال المسلسل فى شكل ولوك جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

برومو تشويقى لمسلسل زينهم

وفى سياق متصل، نشر أحمد داود برومو المسلسل الجديد وعلّق على الفيديو قائلا: "أهلا بيك في العالم بتاعي.. عالم زينهم"، واحتوى البرومو على مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق، وجمع البرومو نجوم وأبطال المسلسل، ومنهم النجم أحمد داود، وأحمد الرافعي، وكريم قاسم، وتارا عماد، ويارا جبران، وغيرهم داخل مشرحة، مما أثار جذب الجمهور.

تفاصيل أحداث وأبطال مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

"زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد من النجوم والفنانين، منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.