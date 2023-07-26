نشاط فني.. سلوى محمد علي تواصل تصوير "الفستان الأبيض" وتنتظر "وش فى وش"

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة القديرة سلوى محمد علي، خاصة أنها تشارك فى أكثر من عمل على الصعيد السينمائي فإنها تواصل تصوير دورها في أحداث فيلم "الفستان الأبيض" الذي كان يحمل اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف" بمشاركة النجمة ياسمين رئيس، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، بقيادة المخرجة چيلان عوف.

وتسعى المخرجة چيلان عوف، للانتهاء من تصوير أحداث الفيلم، لطرحه خلال الموسم الصيفى الحالى بدور العرض السينمائية.

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر..

.. وتنتظر عرض فيلم "وش فى وش"

ومن جهة أخرى، تنتظر سلوى، طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "وش فى وش" فى دور العرض بمصر خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا يوم 16 أغسطس المقبل، ويوم 17 من الشهر نفسه بجميع الدول العربية.

أحداث فيلم "وش فى وش"

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة، ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، ويكونان مختلفى الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه، حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف، ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

صناع وأبطال فيلم "وش فى وش"

فيلم "وش في وش" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.