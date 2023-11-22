أحمد الرافعي: عبقرية "عبدالمالك" في الطب جعلت "زينهم" متكامل الأركان (خاص)

أعرب الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاهها على دوره في أحداث مسلسل "زينهم" الذي يعرض حاليا عبر مجموعة قنوات "ON" ومنصة "WHATCH IT"، ومشاركته في بطوله العمل أمام النجم أحمد داوود ونخبة كبيرة من الفنانين.

“الرافعي”: شغفى لعالم الطب الشرعي جعلني أوافق على "زينهم"

وأشار "الرافعي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه وافق على المشاركة في بطولة مسلسل "زينهم"، فور قراءة السيناريو والمعالجة الدرامية التي كتبها الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، بحرفية شديدة.

وأضاف: كل المُشهيات والمغريات الفنية وجدتها في مسلسل زينهم، بداية من موضوع المسلسل الذي يتحدث عن عالم "الطب الشرعي"، فكان دائما هذا العالم يثير خيالي وشغفى من فترة طويلة، وبحثت عنه مرارا وتكرارا فى قراءة أدب المغامرات وما شابه ذلك، خاصة أن المؤلف هنا دكتور في الأساس.

وتابع: بالتأكيد لديه رغبة مدهشه لنقل الصورة والمعايشة فى هذا العالم الذي أحبة وهو عالم الكتابة لذا وجدت سيناريو متكامل الأركان لا يختلف عليه اثنان عن عالم ثري لم يسبق مناقشته وتناوله فى الدراما العربية.

كواليس التحضير لشخصية وكيل النائب العام في "زينهم"

وهعن دوره في المسلسل، قال "الرافعي": شخصيتى في "زينهم" اعتبرها فخر كبير، فأنا أجسد شخصية وكيل النائب العام "ناجي منير"، الذي تربطه علاقة صداقة قوية بـ "دكتور زينهم" التي يلعبها الفنان أحمد داود، ويحتم الأمر أن تكون العلاقة قوية بخصوص الشراكة فى التعامل مع القضايا التى ترد إلى المشرحة وهنا النيابة تكون فى انتظار تقرير الطب الشرعي، وأنا المسؤول عن حل لغز المشاكل من الناحية القانونية وزينهم مسؤول عن حلها من الناحية الشرعية والعلمية والطبية.

وبسؤاله عن تجهيزاته الخاصة وتحضيراته لشخصية "ناجي منير"، أشار "الرافعي" إلى أنه دائما يبحر فى عالم الشخصية ويكون لديه طقوس خاصة فى التجهيزات لكل دور يجسده فى اي عمل فني. وبخصوص المستشار ناجي منير تحديدا قال: ذهبت إلى وكلاء نيابة فى الواقع كي أرى كيفية تعاملهم وطريقة حديثهم فى أي قضية بالإضافة إلى ملابس واكسسوارات الشخصية التى كنت حريص جدا أن اجهزها بنفسي، إضافة إلى قراءة العيد من الكتب التى تتحدث عن الطب الشرعي بجانب كتاب "اصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله المأخوذ عنه المسلسل.

"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى قائمة "watch it"

وكان قد استطاع صناع وأبطال مسلسل زينهم، أن يتصدون التريند، إذ دخل المسلسل دائرة الأكثر مشاهدة في الأعمال المطروحة عبر منصة "watch it"، حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة.

تفاصيل مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد كبير من النجوم والفنانين، بجانب أحمد داود، منهم كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.