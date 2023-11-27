الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زينهم" الحلقة 6.. أحمد داوود يعود لعمله في المشرحة (صور)

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تتصاعد أحداث مسلسل "زينهم" بطولة الفنان كريم قاسم، وأحمد داوود، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي يعرض عبر قناة ON Drama من الأحد للخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، بالتزامن مع عرضه حاليًا عبر منصة watch it الرقمية.

وبدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل زينهم، بخروج الدكتور “زينهم” الذي يجسد دوره الفنان أحمد داوود، رفقة جميلة التي تلعب دورها الفنانة سلمي أبوضيف من النيابة، ليعلن شكوكه بها بأنها السبب في اختفاء جثة صديقتها، من المشرحة قبل كتابة التقرير الذي يوضح طريقة قتلها، لتغضب بشدة وتتركه.

ويحاول حفني وتوفيقة أن يوقعوا بـ"جيمي" في مصيدة الاتجار بالجثث، إلا أنه يرفض ويقرر معاقبتهم، وسيكون مثل الدكتور زينهم تمامًا، ويقتل صاحب شركة الأدوية أحد العاملين والذي ابلغ عنه زينهم وجميلة.

ويحاول جيمي وزينهم الوقيعة بين حفني وتوفيقة لمعرفة من السبب وراء اختفاء الجثة المتهم فيها زينهم، ويحاول جيمي استدراج الشيخ حسني، لمعرفة حقيقة هذا، ويسألهم الشيخ حسني عن حقيقة علاقتهم باختفاء الجثة، ويكتشف الشرطة مكان الجثة ليعود زينهم إلى المشرحة مرة أخرى.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي الجديد "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل، أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

أبطال مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم الفنان أحمد داود أحمد داود منصة watch it watch it

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