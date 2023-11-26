أحمد داود يوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل "زينهم"

أوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مسلسله الدرامي الجديد “زينهم” والذي يعرض حاليا على شبكة قنوات ON.

واستطاع العمل، أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

ويواصل أبطال العمل التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصوير جميع حلقاته خلال الأسبوع المقبل ورفع المخرج يحيى إسماعيل ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل زينهم

يتورط أحمد داود " زينهم” في قضية اختفاء الجثة بعد أن وجد جميلة "سلمى أبوضيف" التي اختفت في ظروف غامضة خلال الحلقة السابقة، وقاموا بتسليم الأدلة الجديدة للنيابة بعد أن هاجمهم بعض أفراد العصابة ونجحوا من الفرار منهم.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON

تعرض مجموعة قنوات ON E مسلسل الفنان أحمد داود زينهم من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة ON، فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة العاشرة صباحا ويعاد للمرة الثانية الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد على بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وتعلّق به الجمهور كثيرًا منذ بداية عرض أولى حلقاته خاصًة بسبب الكوميديا الخفيفة التي كان الجمهور يفتقدها لسنوات طويلة.