"زينهم" و"العودة" يتنافسان على صدارة المشاهدات عبر "واتش ات"

تعرض منصة “واتش إت” الرقمية في الوقت الحالي، على عرض عددٍ من المسلسلات الجديدة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الموسم الشتوي.

ويتنافس كل من مسلسل “زينهم” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود، ومسلسل “العودة” الذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة على قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات الرقمية.

وتصدر مسلسل زينهم المركز الأول ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيما جاء مسلسل “العودة" في المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصروالذي يعرض من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.



مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.