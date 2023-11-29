الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الفول وعرايس أمي".. أحمد داود يرد على انتقادات حول زيادة وزنه في "زينهم"

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

علق الفنان أحمد داود على انتقادات ماجدة خير الله، حول زيادة وزنه خلال أحداث مسلسل “زينهم”، وذلك بعد نجاح العمل والتفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": “حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسة كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته”.

ورد عليها أحمد داود: "ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي تحياتي".

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "زينهم"

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "زينهم"، بمعرفة “زينهم” أحمد داود، بمكان منزل سائق والده في الماضي، ليذهب إلى زوجته فتخبره بأن زوجها الراحل تحدث معها عن عدد من الأدلة التي تُدين صاحب العمل، ثم يتقابل “زينهم” و"جميلة" الفنانة سلمي أبو ضيف، ويبلغها بجميع المعلومات التي حصل عليها.

وتصاعدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل “زينهم”، ليتصل به جيمي الذي يلعب دوره الفنان كريم قاسم، الذي يخبره أن تحليل مخدرات السائق سلبي، ومن ثم يتواجد الثنائي داخل المشرحة، ليخبر زينهم جيمي بأن جثة السائق “عيد”، تحدثت لتخبرهم بأنه تعرض لحالة تسمم.

أبطال مسلسل زينهم
يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.
 

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل زينهم الحلقة الثامنة من مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم الفنان أحمد داود

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