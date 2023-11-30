مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "زينهم" وتردد القنوات الناقلة

حظي مسلسل "زينهم" على الكثير من المشاهدات منذ عرض الحلقات الأولى عبر شاشات التلفزيون، بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it الرقمية، وهو من بطولة الفنان أحمد داوُد، وكريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "زينهم" تحديدًا الحلقة العاشرة من المسلسل، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

ويعرض مسلسل زينهم عبر منصة واتش ات الرقمية ومجموعة قنوات ON الفضائية من يوم الأحد إلى الخميس في التوقيات التالية:

قناة ON

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

قناة ON Drama

البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم التالي.

ويشارك في بطولة مسلسل عدد من النجوم وهم كل من:

أحمد داود

كريم قاسم

سامي أبو ضيف

عماد رشاد

محمد أبو داود

سلوى محمد علي

مجموعة من الوجوه الجديدة

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك

إخراج يحيى إسماعيل

إنتاج أروما ستوديوز تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله

إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي.

تردد قناة أون دراما على نايل سات

اسم القناة: ON drama.

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.