السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على شاشة أون

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على شاشة أون محور اهتمام الملايين من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة و الذي يعرض عبر أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it، خاصًة بعدما تصدر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل".

مواعيد عرض مسلسل “زينهم” على شاشة أون

يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على شاشة أون والذي لقي ردود أفعال جيدة منذ عرض أولى حلقاته و يتم سرد الأحداث بشكل مميز ومثير حول عالم ثلاجات الموتي داخل المشرحة حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود ويارا جبران وغيرهم من الوجوه الجديدة الذين تم اختيارهم بعناية فائقة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك مأخوذ عن كتاب أصدقائي الموتي شكرا للطبيب الشرعي محمد جاب الله وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج شركة أروما ستوديوز -تامر مرتضى-بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة أون.

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"الدستور" يٌكرّم مؤلف مسلسل زينهم

يٌجدر الإشارة إلى أنه كرّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسلي صوت وصورة الذي حصد نجاحا كبيرا بعد عرضه في الفترة الماضية، وحاليا مسلسل "زينهم" الذي يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

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