"الدستور" يُكرم مؤلف مسلسلي "صوت وصورة" و"زينهم" (صور)

كرّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسلي صوت وصورة الذي حصد نجاحا كبيرا بعد عرضه في الفترة الماضية، وحاليا مسلسل "زينهم" الذي يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

وتصدر مسلسل “زينهم” قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة".

وحقق مسلسل “زينهم” لأحمد داود نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الأحد الماضي بسبب تلاحق أحداثه وتصاعدها بشكل كبير.

الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور مع المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك

يشارك في بطولة مسلسل زينهم العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود ويارا جبران وغيرهم من الوجوه الجديدة الذين تم اختيارهم بعناية فائقة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما ستوديوز -تامر مرتضى-بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة أون.

الدستور تكرم مؤلف مسلسلي " صوت وصورة " و " زينهم "

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل “صوت وصورة”

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".