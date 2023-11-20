مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

لقيت سيدة أجنبية مصرعها، دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في أحد الشوارع بمنطقة مدينتي بالقاهرة، جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود جثة سيدة صينية لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة داخل دائرة قسم شرطة التجمع.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة سيدة أجنبية في العقد الثالث من العمر متوفاة نتيجة تعرضها لكسر في قاع الجمجمة أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها بسيارة لنقل جثمانها لأقرب مستشفى في التجمع ثم إلى مشرحة زينهم.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.