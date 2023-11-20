الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة خططت لسرقة مليون جنيه من سيارة شركة بالهرم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عصابة خطط زعيمها "محاسب" لسرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لشركة يعمل بها المتهم الرئيسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وطلبت النيابة العامة، سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

واعترف المتهم الرئيسي في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه استغل عمله بالشركة ومعرفته بوجود مبلغ مالي كبير في إحدى السيارات وقرر بالاشتراك مع باقي المتهمين السطو على سيارة الشركة والاستيلاء على المبلغ المالي.

 

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وأضاف المتهم في أقواله، "لم أستطع السيطرة على شيطاني بعد أن أوهمنى بقدرتى على الهرب من الجريمة".

 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا من سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة يفيد بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الأهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

 

وبالفحص تبين  أن وراء ارتكاب الواقعة  6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.

حبس العقل المدبر سرقة مليون جنيه الهرم سرقة النيابة العامة

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