الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهمين بسرقة مليون جنيه بالجيزة

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات سرقة مليون جنيه من سيارة في منطقة الأهرام.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام من سائق بأنه حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما مليون و170ألف جنيه وسيرهما فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية".

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة محاسب وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

سرقة منطقة الاهرام سائق المبلغ المالى

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