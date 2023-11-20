حبس المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة بأكتوبر

قررت نيابة أكتوبر حبس3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.