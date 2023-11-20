الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة بأكتوبر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة أكتوبر حبس3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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 وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء من مهندس على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص بسرقة مبلغ منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة أكتوبر ضباط شرطة مدينة 6 أكتوبر المتهمين قطاع الأمن العام

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