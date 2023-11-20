الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سمسار متهم بالنصب والاحتيال على الراغبين فى التقديم للكليات العسكرية 4 أيام

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سمسار  4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على الراغبين في التقديم للكليات العسكرية.

 

وطلبت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى من عدمه.

 

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حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

تفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات تفيد  قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وآخر بتطبيق "واتس آب". 

 

بالفحص تم تحديد المتهم وتبين أنه وسيط عقارى مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

النيابة العامة سمسار لكليات العسكرية النصب والاحتيال الإجراءات القانونية

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حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

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