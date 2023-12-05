الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

عقب تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية لكونه من الأعمال الفنية في الأوف سيزون والتي يشاهدها الملايين من عشاق الدراما المصرية لما فيه من إثارة وتشويق حول عالم الجرائم وثلاجات الموتي.

عقب تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E

يرغب الملايين من جمهور المسلسلات العربية وخاصة المصرية في معرفة موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E وذلك عقب تصدره التريند مؤخرا ويستحوذ على نسب مشاهدة عالية خلال الأوف سيزون حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

txt

مسلسل "رشيد".. آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل رحيله

txt

مسلسل زينهم الحلقة 10| زينهم يتخلي عن قضيه والده بعد 20 عاما من البحث

 

فريق عمل مسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود ويارا جبران وغيرهم من الوجوه الجديدة الذين تم اختيارهم بعناية فائقة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج شركة أروما ستوديوز -تامر مرتضى-بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري  على شاشة قناة أون.

txt

الليلة.. "Cbc" تعرض أولى حلقات حكاية "ريش أبيض" من مسلسل حدث بالفعل

txt

استعدادا لبدء التصوير.. انتهاء تحضيرات مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني


أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل زينهم

تدور أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل زينهم حول حل الدكتور زينهم زكريا الطبيب الشرعي لغز اتهام فتاة لوالدها بالاعتداء عليها جنسيا حيث تأكد من خلال الكشف أن الأب المتهم عاجز جنسيا ولا يمكنه ارتكاب هذه الجريمة.

فيما عرض الدكتور جيمي الزواج على ابنه عمته والتي ناقشت معه موضوع الارتباط ووعدت بالتفكير في الأمر وشهدت الحلقة أيضا ذهاب جميلة مع اختها واولادها لشراء ملابس وانتهت الحلقات عزومة زينهم لها على فول على العربية.

اقرأ المزيد

موعد انتخابات الرئاسة في مصر 

موعد عرض مسلسل زينهم عرض مسلسل زينهم مسلسل زينهم زينهم الأوف سيزون قناة ON E أحمد داود كريم قاسم

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"