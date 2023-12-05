عقب تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية لكونه من الأعمال الفنية في الأوف سيزون والتي يشاهدها الملايين من عشاق الدراما المصرية لما فيه من إثارة وتشويق حول عالم الجرائم وثلاجات الموتي.

عقب تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E

يرغب الملايين من جمهور المسلسلات العربية وخاصة المصرية في معرفة موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON E وذلك عقب تصدره التريند مؤخرا ويستحوذ على نسب مشاهدة عالية خلال الأوف سيزون حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

فريق عمل مسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود ويارا جبران وغيرهم من الوجوه الجديدة الذين تم اختيارهم بعناية فائقة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج شركة أروما ستوديوز -تامر مرتضى-بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة أون.



أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل زينهم

تدور أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل زينهم حول حل الدكتور زينهم زكريا الطبيب الشرعي لغز اتهام فتاة لوالدها بالاعتداء عليها جنسيا حيث تأكد من خلال الكشف أن الأب المتهم عاجز جنسيا ولا يمكنه ارتكاب هذه الجريمة.

فيما عرض الدكتور جيمي الزواج على ابنه عمته والتي ناقشت معه موضوع الارتباط ووعدت بالتفكير في الأمر وشهدت الحلقة أيضا ذهاب جميلة مع اختها واولادها لشراء ملابس وانتهت الحلقات عزومة زينهم لها على فول على العربية.

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