مسلسل "رشيد".. آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل رحيله

توفي الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

كانت آخر أعمال الفنان الراحل أشرف عبدالغفور مسلسل “رشيد” والذي عرض ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته نجلته النجمة ريهام عبد الغفور.

وقدم أشرف عبد الغفور خلال مسلسل “رشيد” شخصية “أشرف المهندس”، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

مسلسل رشيد بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.