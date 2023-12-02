مسلسل زينهم الحلقة 10| زينهم يتخلي عن قضيه والده بعد 20 عاما من البحث

حقق مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود، والفنان كريم قاسم، وسلمي أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن، ردود أفعال قوية من قبل الجمهور منذ انطلاق عرض أولى حلقاته الأيام الماضية عبر قناة ON الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

أحداث مسلسل زينهم الحلقة 10

وبدأت أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل زينهم بظهور الدكتور زينهم الذي يلعب دوره الفنان أحمد داوُد وهو يقابل عصابة "الويشي" الذي يعترف له بأنهم ليس علاقة لهم بوفاة والده، لا من قريب أو بعيد، ليبدأ زينهم يراجع نفسه ومن ثم يبدأ في الحديث مع وهم والده.

وتتصاعد أحداث الحلقة العاشرة بعودة زينهم إلى المنزل ليجد والدته جمعت بين جميلة التي تجسد شخصيتها الفنانة سلمي أبو ضيف، وبين الإكس، وهو الأمر الذي يصيبه بالذهول الشديد، ومن ثم يجد جيمي الذي يلعب دوره كريم قاسم، والده وهو يأكل فسيخ بعيدًا عن نظر والدته.

تفاصيل أحداث مسلسل زينهم الحلقة 10

ويتقابل زينهم مع الدكتور جيمي في منزل الأخير للحديث عن قضية "عيد" سائق والده، ووالده، ليبدأ جيمي في نصيحته بأن يستكمل طريقه في البحث عن حق والده إن كان قد قُتل بالفعل حقًا.

ويقرر زينهم التخلي عن قضية والده في البحث عن حقيقة مقتله بعد 20 عاما من البحث المستمر وطوّال الوقت، وهو الأمر الذي أسعد ضل والده الذي يلازمه في عقله اللاواعي.

وانتهت الحلقة العاشرة من مسلسل زينهم، بإكتشاف جيمي حقيقة الفتاة التي تأتي مستترة في الليل إلى الشيخ حسني الذي يلعب دوره الفنان أسامة أبو العطا، ويكتشف حقيقة فقدانه البصر والتي جاءت نتيجة حادثة أثناء عمله في الحدادة.

مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم للفنان أحمد داود العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم كريم قاسم وسامي أبوضيف وعماد رشاد ومحمد أبوداود وسلوى محمد على، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة.. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج أروما ستوديوز-تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوشك الفنان أحمد داود على الانتهاء من تصوير مشاهده بمسلسل "زينهم" والذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON، واستطاع العمل أن يجذب الجمهور منذ الحلقة الأولى التي عرضت الأحد الماضي وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.