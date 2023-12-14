إشادات من الجمهور بصنّاع "زينهم”.. ما علاقة فلسطين بالمسلسل؟

منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل "زينهم"، وهو يتصدر الترند ومحركات البحث "جوجل"، بسبب قصة العمل الشيّقة والأحداث التي تجذب المشاهد، إلا أنه في الحلقات الماضية تعلّق قلب المشاهد به أكثر بسبب دعم المسلسل وصنّاعه للقضية الفلسطينية بطريقة غير مباشرة.

في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة سلمي أبوضيف، والتي تلعب شخصية "جميلة"، ضمن أحداث المسلسل من بطولة الفنان أحمد داود والفنان كريم قاسم، والفنانة جميلة عوض، وعدد كبير من نجوم الفن، تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيي إسماعيل.

ظهرت سلمي وهى تقرأ عبارة مكتوبة على الحائط أثناء تمشيتها أعلى كورنيش الإسكندرية مكتوب عليها: "فلسطين حرة"، ليتفاعل معها الجمهور ومتابعو مسلسل "زينهم"، خاصة بسبب الأحداث الجارية والقصف اليومي الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال.

إشادات من الجمهور بصنّاع مسلسل "زينهم”.. ما علاقة فلسطين؟

في الحلقة الـ19 من مسلسل زينهم، ظهر أحد الفنانين وهو يرتدي كابًا عليه خريطة فلسطين باللون الأخضر، ومن ثم تتوالي تفاصيل تتعلق بالقضية الفلسطينية والواقع الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي، ما يجعل المشاهد يتفاعل بشكل أكبر مع أحداث "زينهم".

نجوم مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة مشتركة بين أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبوضيف ويارا جبران وعماد رشاد ومحمد أبوداود وهناء الشوربجي ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، والمسلسل مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرًا" للدكتور الشرعي محمد جاب الله والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الجثث والجريمة ومشرحة الموتى.

موعد عرض مسلسل زينهم وموعد الإعادة على قناة "ON E"

يعرض "زينهم" على "ON" المصرية يوميًا في الساعة 8 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 2 صباحًا، إضافة إلى إعادة عرضه في الساعة 12 ظهرًا في اليوم التالي.

يتم عرض مسلسل "زينهم" على قناة ON Drama يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.