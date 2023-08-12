طفرة فى محتوى "ووتش إت".. محتوى حصرى جديد ومسلسلات خارج رمضان

حققت منصة "ووتش إت" الرقمية طفرة هائلة في عالم المحتوى الرقمي خلال الفترة الماضية، من خلال محتوى أصلي وجديد في عدد من المجالات تقدمه لجمهورها، كما تستعد لإطلاق عدد من الأعمال الأصلية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الفترة المقبلة، ستطلق منصة "ووتش إت" أحدث أعمالها الأصلية من خلال المسلسل الكوميدي "على باب العمارة"، بطولة عدد كبير من النجوم، منهم الفنان محمد محمود، حاتم صلاح، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

وتأتي تلك التجربة على غرار العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا من قبل باسم "بالطو"، وقدَّم الفنان عصام عمر في البطولة المطلقة.

وتستعد منصة "ووتش إت" الرقمية- الأكثر انتشارًا- لإطلاق أحدث مسلسلات الأنيميشن "ديسكفري"، والذي يعد أول مسلسل أطفال يعرض خارج الموسم الرمضاني ضمن خريطة المنصة المختلفة والمتنوعة على مدار العام. وتطلق المنصة مسلسل "ديسكفري" اعتبارًا من 17 أغسطس، لتقدَّم لمتابعيها مفاجأة جديدة خاصة للأطفال، من خلال مسلسل مختلف ومصنوع بعناية وباحترافية شديدة.

ونجحت منصة WATCH IT في تقديم برنامج "SOLD OUT" الترفيهي الضخم، وحققت به نجاحا كبيرا للغاية، ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية شديدة من خلال ثلاث نسخ مختلفة، التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب. وستتناول نسخة أخرى من البرنامج عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.

وتواصل المنصة على مدار العام تقديم المحتويات الأصلية من خلال المسلسلات والبرامج، كما تعرض المنصة حاليًا حفلات مهرجان العلمين الجديدة بالتزامن مع عرضها على شبكة قنوات المتحدة.