موعد طرح كليب أغنية "معلش" لـ "زاب ثروت وتامر حسني"

أعلن تامر حسني تقديمه أغنية جديدة رفقة الفنان زاب ثروت بعنوان “معلش”، ومن المقرر طرحها مساء اليوم، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في تمام الساعة الـ 7 مساءً.

كتب تامر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الرسمي له “فيسبوك”:“انتظروا أغنية معلش مع صديقي الفنان زاب ثروت، الساعة 7 مساءً إن شاء الله، على جميع منصات الاستماع، وشاهدوا الكليب على يوتيوب”.

أغنية "معلش" من المقرر طرحها على طريفة الفيديو كليب وهي من كلمات وألحان تامر حسني وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي معاذ ومهندس الصوت علي فاتح.

وكشف تامر حسني عن برومو أغنية "معلش" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وظهر خلال البرومو اثناء تسجيله أغنية "معلش" وعلق على مقطع الفيديو قائلًا: "أغنية "معلش" مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت من أصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس، استنوا الأغنية إن شاء الله يوم 23 يناير علي جميع المنصات ‎ "معلش" ‎كلمات وألحان: تامر حسني ‎توزيع: معاذ ‎ ماستر: على فتح الله".

النجم تامر حسني

ويستعد تامر حسني لطرح أغنية جديدة لجمهوره، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بآخر أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا بعنوان "موحشتكيش" على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ثراء جبيل.

ويطرح تامر حسني الأيام المقبلة أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن سامر أبوطالب والموزع الموسيقي أمين نبيل، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هرمون السعادة".

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا، خاصة بعد أن عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.