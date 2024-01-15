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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن أسعار البنزين اليوم 2024 في مصر قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

البنزين
البنزين

في إطار انتظار المواطنين قرار اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، ننشر أسعار البنزين اليوم 2024 في مصر، بعد الارتفاع في عمليات البحث والاهتمام الكبير من جهة أغلب المواطنين من أجل الاطلاع على آخر الأخبار بخصوص أسعار الوقود.

سعر البنزين في مصر

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تتخذ لجنة تسعير المواد البترولية قرارها في الاجتماع المقبل، بشأن تثبيت أسعار المواد البترولية أو رفعها أو تنزيل السعر.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية  


وفي سياق متصل، تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة للحكومة كل 3 أشهر لربط سعر البنزين في مصر بالسوق العالمي، وتنص القوانين على أن الزيادة أو الانخفاض في الأسعار لا يجب أن تتجاوز 10% كحد أقصى، فمن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل خلال شهر يناير الجاري، حيث يتأثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بعدة عوامل، منها السوق العالمي للبترول.

أسعار البنزين اليوم 2024 في مصر

ومن هذا الجانب، وصل سعر لتر بنزين 80 اليوم 10 جنيهات، بينما وصل سعر لتر بنزين 92 اليوم  11.5 جنيه، وسجل سعر لتر البنزين 95 اليوم 12.5 جنيه في محافظات مصر.

 أسعار البنزين اليوم  

وفي السياق ذاته بلغ سعر السولار اليوم بالسوق المحلي 7.25 جنيه، ووصل سعر لتر الكيروسين اليوم إلى 8.25 جنيه، بينما بلغ سعر إسطوانة بوتاجاز اليوم 70 جنيهًا في جميع محافظات مصر.

الجدير ذكره هنا أنه فى ديسمبر الماضى 2023، رفض السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الموافقة على طلب مجلس الوزراء برفعسعر السولار مكتفيا بالموافقة عل رفع سعر البنزين فقط وذلك للتخفيف على أبناء الشعب نظرا لما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة تعريفة الركوب والغلاء النفطية، وتم بذلك  تثبيت سعر السولار كما هو دون أي زيادة في جميع محافظات مصر.

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