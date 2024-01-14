الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنا رابط استعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ننشر لكم رابط استعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي، حيث يبحث مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الحالي 2023-2024، والذي يعد من أهم الأمور التي يجب على الطالب الحصول عليها قبل امتحانات لتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وفي السطور التالية نستعرض رابط استعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي، والأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

رابط استعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التربية والتعليم تخصيص رابط إلكتروني للإستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي والذي لا يستطيع الطالب دخول الامتحانات إلا بدونه، ويمكنكم الحصول علي الكود من خلال الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg.Jul

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الجانب، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام الدراسي الحالي 2023-2024، الاستعلام عن كود الطالب 2024 بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الرسمي للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد على الإنترنت.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة حدد حساب الطالب.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة الضغط على Student Code Services.
الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة ادخال الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.
الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة الضغط علي أيقونة «استعلام».
الخطوة السادسة: يظهر أمام الطالب/ة كود الطالب.

• يجب الاحتفاظ بالكود لتقديمه في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الصف الأول الثانوي.. الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وفي هذا السياق، نوفر لطلاب وطالبات الثانوية العامة الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الامتحانات، وجاءت الأوراق كما يلي:

1) 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب ومختوم من المدرسة.
2) صورة من ايصال سداد المصروفات المدرسية.
3) شهادة ميلاد الطالب الأصلية.
4) صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
5) حافظة بلاستيكية.
6) الاستمارة الإلكترونية.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 متاح للطلاب حتي يوم الخميس 22 فبراير 2024.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

كما أعلنت الوزارة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة نحو 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، إلى جانب 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

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