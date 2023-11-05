مصر وإيران تتصدران تصنيف "جلوبال بترول برايس" لأرخص أسعار البنزين عالميًا

شهدت الأسواق العالمية تفاقمًا ملحوظًا في أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر البرميل إلى مستويات تجاوزت 90 دولارًا، هذا التقلب الحاد في أسعار النفط أثر بشكل بارز على الاقتصاد العالمي، مما أثر بشكل خاص على الدول المعتمدة بشدة على واردات النفط ومنتجاته البترولية، ومن بين هذه الدول تبرز مصر.

أسعار البنزين فى مصر

وتعتبر أسعار البنزين ووقود السيارات من الأمور الحيوية التي تمس حياة الناس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تلعب هذه الأسعار دورًا بارزًا في تكاليف المواطنين وأعباء الشركات، وتمتلك أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد الوطني وازدهار الدول.

وفي ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي تواجه الدول حول العالم، تبرز مصر كواحدة من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجد نفسها أمام تحديات كبيرة في مواجهة تلك التقلبات الهامة.

وكالة "جلوبال بترول برايس" العالمية

وفي تحليل أجرته وكالة "جلوبال بترول برايس" العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل أسعار النفط والبنزين والغاز الطبيعي في أكثر من 170 دولة حول العالم، في 30 أكتوبر 2023 حول أسعار البنزين، تبين أن السعر المتوسط للبنزين على الصعيدين العالمي والدولي وصل إلى 1.33 دولار أمريكي للتر، ومع ذلك، تتنوع الأسعار بشكل كبير بين الدول، حيث تشهد الدول الغنية أسعارًا أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالدول الفقيرة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدول المنتجة والصادرة للنفط بأسعار منخفضة بكبير مقارنة بالباقي.

فروقات أسعار البنزين بين الدول

ويعزى السبب وراء تلك الفروقات في أسعار البنزين بين الدول إلى الدعم الحكومي للوقود وحجم الضرائب المفروضة، وعلى الرغم من أن جميع الدول تشتري النفط بأسعار مماثلة، إلا أن السياسات الضريبية والتنظيمية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار النهائية للبنزين في كل دولة.

مصر في المركز السابع كأرخص دولة بالعالم

وفي هذا التحليل، جاءت مصر في المركز السابع كأرخص دولة بالعالم فيما يتعلق بأسعار بيع البنزين، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين حوالي 0.372 دولار، كما أن إيران جاءت في المركز الأول كأرخص دولة في بيع البنزين، تلتها ليبيا، فنزويلا، الجزائر، الكويت، ومصر.

أما بالنظر إلى هذه الأرقام، نجد أن 7 دول تصدرت قائمة أقل أسعار البنزين عالميًا، من بينها 4 دول عربية، وهذا يعود جزئيا إلى حالة الاكتفاء التي تشهدها بعض هذه الدول في إنتاج النفط الخام، مثل ليبيا والجزائر والكويت.

كما يرتبط الأمر أيضًا بسياسات دعم الوقود وإدارتها القوية اقتصاديًا، ومن بين هذه الدول تبرز مصر، حيث تستطيع السيطرة بنجاح على أسعار المشتقات والمنتجات البترولية.

وتتصدر ليبيا قائمة الدول الأفريقية فيما يتعلق بأسعار البنزين، وهي فى المركز الأول حاليًا فى قائمة أرخص دولة في العالم.

هذا يعود إلى سعيها للحفاظ على استقرار أسعار الوقود دون تغيير على مر السنوات، رغم التحديات السياسية الكبيرة التي تمر بها، كما يأتي ذلك في ظل تراجع معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد بسبب الأزمات السياسية، حيث وصلت هذه المعدلات إلى حوالي 1.215 مليون برميل يوميًا.

وفقًا لتحليل جلوبال، تم تسجيل أعلى سعر للتر البنزين على مستوى العالم في هونج كونج، حيث بلغ حوالي 3.092 دولار للتر، ما يعادل حوالي 120.13 جنيه مصري.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى مصر

وكانت لجنة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى مصر حددت سعر اللتر من البنزين 80 عند 10 جنيهات بدلًا من 8.75 جنيه، وسعر اللتر من بنزين 92 بقيمة 11.50 جنيه بدلًا من 10.25 جنيه، بينما سعر بنزين 95 ارتفع إلى 12.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه.

السيسي يرفض طلب الحكومة برفع أسعار السولار

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض طلبًا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين، وهذا القرار يأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على معيشة محدودي الدخل.

وتواجه دول العالم تحديات كبيرة في تأمين أسعار مناسبة للبنزين ووقود السيارات في ظل تقلبات أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، إلا أن دولًا مثل مصر وليبيا والجزائر والكويت تتميز بقدرتها على السيطرة على أسعار المشتقات البترولية بنجاح، سواء بفضل إنتاجها الذاتي للنفط أو بسبب إدارتها الاقتصادية القوية.