تغيرات سريعة في سوق النفط.. تأثير تخفيف العقوبات وتصاعد التوترات الإقليمية

مع تصاعد الأحداث الدولية وتغيرات في السياسات العالمية شهدت أسعار النفط تحولًا سريعًا خلال التعاملات المسائية، اليوم، حيث إنه بعد أن هبطت إلى مستويات أقل من 90 دولار للبرميل لخام برنت، ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 2%.

أسواق النفط تشهد تحولًا سريعًا فى الأسعار

ولعب تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على فنزويلا دورًا مهمًا في هذا الارتفاع، حيث تمثل هذه الخطوة إشارة إيجابية للأسواق حيث يتسنى لفنزويلا زيادة إنتاجها وتصدير نفطها إلى الأسواق العالمية دون قيود لمدة 6 أشهر، ومع ذلك، تحتاج فنزويلا لوقت لإعادة تأهيل بنيتها التحتية لزيادة إنتاجها بشكل كبير.

أسعار النفط لخام برنت

مع هذا الارتفاع، بلغت أسعار النفط لخام برنت 93.03 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسجل 90.18 دولار للبرميل.

عدم استقرار الأسواق العالمية للنفط

كما أنه مع مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، تزيد هذه الأحداث من عدم استقرار الأسواق العالمية للنفط، وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة إيران لحظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة.

مخزونات النفط الخام

في سياق آخر، سجلت مخزونات النفط الخام انخفاضًا بمقدار 4.5 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل في الولايات المتحدة.

وتلقت أسواق النفط دعمًا من النمو الاقتصادي المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، والذي يظل دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وهذا يشير إلى استمرار الطلب العالمي على النفط رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

مع هذه التغيرات، يبقى النفط عاملًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي والأمن الدولي، ومع استمرار الطلب العالمي على النفط، تبحث الأسواق والدول عن الاستدامة في هذا القطاع والتعاون الدولي للحفاظ على استقرار الأسواق.