الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

في أعقاب الصراع الدامي الذي شهدته غزة بفعل العدوان الإسرائيلي، ظهرت آثار كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، حيث تأثر إنتاج وتصدير الغاز الإسرائيلي بشكل مباشر نتيجة للأحداث الأخيرة، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية مصالحها وضمان استقرار القطاع الطاقي.

تأثير العدوان على إنتاج الغاز

بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، تعرض إنتاج الغاز الإسرائيلي لتحديات هائلة، حيث قامت إسرائيل بوقف الإنتاج من حقل تمار، وتقليص إنتاج بعض الحقول الأخرى نظرًا للمخاوف من هجمات محتملة على هذه البنية الحيوية، ولضمان حماية هذه الموارد الحيوية، نشرت إسرائيل قوات كبيرة لتأمين حقول الغاز.

50 مليون دولار خسائر يومية

كما قامت إسرائيل بإلغاء تعاقدها مع مزودي الوقود من الفحم والمازوت بعد زيادة إنتاجها من الغاز، هذا القرار زاد من الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، حيث بلغت هذه الخسائر أكثر من 50 مليون دولار يوميًا وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

تعليق صفقات الغاز

تثير الأزمة الحالية تساؤلات حول مصير الصفقات الكبيرة في قطاع الطاقة والغاز الإسرائيلي، والتي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، حيث تأثرت أيضًا صفقة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الطاقة العالمية بريتيش بتروليوم لشراء أسهم الوحدات المشتركة في شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية والتي تقدر بأكثر بنحو 1.8 مليار دولار، حيث تم تعليق هذه الصفقة حتى استقرار الأمور في المنطقة.

إعلان حالة الطوارئ

ومع تصاعد العدوان على غزة، يواجه قطاع الطاقة والمياه الإسرائيلي تحديات إضافية فيما يتعلق بتزويد الغاز والمياه إلى السوق الإسرائيلية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز مما يعني تقليل صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن، مما يؤثر على التزويد الإقليمي.

كما تشير تقديرات الخبراء إلى أن تقليل إنتاج الغاز في إسرائيل قد يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال، ولكن تأثيره على أسعار الغاز الأوروبية يبدو محدودًا حاليًا.

حظر نفطي على الكيان الصهيوني

وفى سياق متصل، وبعد المأساة التي شهدها مستشفى "المعمداني" والتي نجمت عن هجوم وحشي نفذته إسرائيل ضد الفلسطينيين، دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل كرد فعل على هذا العمل البشع، حيث دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، دول العالم الإسلامي إلى "فرض حظر نفطي على الكيان الصهيوني".

وقد تسبب الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة في سقوط مئات الضحايا والمصابين.