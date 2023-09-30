في عهد الرئيس السيسي.. 472 كشفاً بترولياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، الاستعداد لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



إنجازات قطاع البترول في عهد الرئيس السيسي



قطاع البترول شهد خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات كبيرة، في مجال تحقيق الاكتشافات البترولية، فقد شهدت فترة الرئيس السيسي تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً، و334 زيت خام، و138 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.

وضع مراحل جديدة للعديد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي

كما شهدت الـ 10 سنين الماضية خلال فترة حكم الرئيس السيسي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً في سبتمبر2018، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.

كما يولي الرئيس "السيسي" اهتماما كبيرا بقطاع الغاز البترول، لتنجح الدولة في ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، و تتحول مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز.

وصول مصر للمركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من إنتاج الغاز الطبيعي

فقد شهد عهد الرئيسي عبد الفتاح السيسي، وصول مصر للمركز الثاني في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.



ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.