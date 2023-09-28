الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ هندسة البترول عن انقطاع الكهرباء: "لازم نتحمل ونتعاون مع الحكومة"

الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو العلا

كشف الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن جهود الدولة في تنمية قطاع البترول.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حقل ظهر ينتج وحده حوالي 58% من إجمالي إنتاجنا.

وأضاف أن متوسط الانتاج بمصر يقدر بحوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين نستهلك 5.9 مليار قدم مكعب، مناشدًا المواطنين بمزيد من الترشيد في استهلاك الطاقة، فقديمًا كان استهلاكنا من الطاقة حوالي 6.2 وإنتاج بحوالي 6.6.

وتابع: "لازم نتحمل في دول تأتي فيها الكهرباء لمدة ساعتين فقط، لازم نتعاون مع الحكومة وقطاع البترول".

وأشار إلى أن قطاع المنازل بمصر يستهلك حوالي 6% من إنتاج المال، بينما يستهلك قطاع الصناعة حوالي 25% من إنتاج الغاز، ويستهلك قطاع الكهرباء حوالي 57%.

البترول اكسترا نيوز أستاذ هندسة البترول والطاقة رمضان ابو العلا

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