الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ هندسة البترول: الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول بالأرقام والدلائل

الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة

كشف الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن جهود الدولة في تنمية قطاع البترول.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك 2.65 تريليون قدم مكعب مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة خلال عام.

وأضاف أن قطاع البتروم حقق خلال 9 سنوات طفرة غير مسبوقة بالأقام والدلائل، موضحًا أن الدولة كانت تستورد 3 مليار دولار من الغاز الطبيعي، وكانت فاتورة الاستهلاك لتوفير الاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أنه تم تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل جهود القيادة السياسية، موضحًا أن الدولة استطاعات أيضًا أن تصدر الغاز الطبيعي بكميات محدودة ولكن حققت الدولة من خلاله فائض من النقد الأجنبي.

رمضان ابو العلا اكسترا نيوز البترول

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