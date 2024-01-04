أسباب الإصابة بتجمد الكتف وكيفية علاجه

يعاني العديد من الأشخاص بما يسمى الكتف المتجمد والمعروف أيضًا باسم التهاب المحفظة اللاصق، الذي يكثر الإصابة به في فصل الشتاء بسبب الطقس البارد، وهي حالة مؤلمة ومقيدة تؤثر في المقام الأول على مفصل الكتف وتتميز بالتصلب والألم وانخفاض كبير في نطاق حركة الكتف المصاب ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير عميق على حياة الشخص، مما يجعل حتى الأنشطة البسيطة تحديًا بالنسبة له.

ما السبب في إصابة الكتف المتجمد؟

وحسب موقع Hindustan times وفقا لخبراء الصحة، فإن السبب الدقيق وراء "مشكلة الكتف المتجمد" لا يزال غير معروف، لكن الناس من جميع الأعمار يعانون في كثير من الأحيان من آلام غير متوقعة في الكتف، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الحياة اليومية وتجعل حتى الأعمال الروتينية صعب القيام بها، ومن ثم، فمن الضروري فهم الأعراض والعلاجات المختلفة لإدارة الحالة بشكل فعال والتعافي بسرعة.

تعقيدات تشريح الكتف

قال الدكتور آشيس أشاريا استشاري جراحة العظام والطب الرياضي: "الكتف الذي يشار إليه غالبًا باسم المفصل الحقاني العضدي، مرن بشكل ملحوظ، تسمح هذه المرونة للذراع بالتحرك في اتجاهات مختلفة، يتكون المفصل من بنية كروية ومقبس حيث يتمفصل عظم الذراع العلوي مع لوح الكتف وتحيط بالمفصل كبسولة مرنة مملوءة بالسائل الزليلي، مما يتيح حركة سلسة وخالية من الألم.

أعراض الكتف المتجمد

التيبس:

عادة ما يبدأ الكتف المتجمد بالتصلب، الذي يتفاقم مع مرور الوقت ويصبح الكتف المصاب أقل قدرة على الحركة بشكل تدريجي.

الألم:

يعاني الأشخاص المصابون بالكتف المتجمد من ألم مستمر وممل ومؤلم، خاصة عند محاولة تحريك الذراع.

نطاق الحركة المحدود:

من أكثر السمات المميزة للكتف المتجمد هو الانخفاض الكبير في نطاق حركة مفصل الكتف، والقيام بالأنشطة الروتينية اليومية يصبح أكثر صعوبة.

بداية تدريجية:

عادة ما تستغرق الحالة من شهرين إلى تسعة أشهر لتتطور بشكل كامل، وعلى الرغم من أن الألم قد يتحسن تدريجيًا، إلا أن التيبس يستمر.

الألم المستمر:

يمكن أن يكون ألم الكتف خفيفًا ومؤلمًا أو شديدًا وقد تؤدي حركة الكتف إلى تفاقم الألم، والذي قد يكون موضعيًا أيضًا في مناطق معينة.

الضعف على المدى الطويل:

يمكن أن يؤدي ألم الكتف إلى فقدان المنطقة المصابة قوتها، مما يجعل المهام التي تنطوي على رفع أو حمل الأشياء أكثر صعوبة.

الم الالتهاب:

يمكن أن يؤدي الالتهاب في مفصل الكتف إلى ألم وتورم وحساسية في المنطقة المصابة.

أصوات فرقعة:

عند تحريك الكتف، قد تشير أصوات النقر أو الفرقعة المسموعة إلى وجود مشكلة في المفصل.

أسباب الكتف المتجمد وعوامل الخطر

وقال الدكتور أشيس أشاريا إنه على الرغم من أن السبب الدقيق للكتف المتجمد لا يزال غير معروف الا بسبب الإصابة ببرد شديد في العظام، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أن الالتهاب يلعب دورا محوريا.

بعض عوامل الخطر تشمل:

عدم الحركة:

يمكن أن يحدث الكتف المتجمد غالبًا عندما يتم تثبيت الكتف لفترة طويلة بسبب الإصابة أو الجراحة أو المرض.

إصابات الالتهاب:

يمكن أن تساهم حالات مثل التهاب الأوتار أو التهاب الجراب في الكفة المدورة في حدوث الالتهاب، وبالتالي الكتف المتجمد.

بعض الحالات الطبية:

بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض السكري أو مرض باركنسون قد تزيد من خطر الإصابة بالكتف المتجمد.

خيارات العلاج

وفقًا للدكتور أشيس أشاريا، يركز علاج الكتف المتجمد على هدفين أساسيين: تخفيف الألم واستعادة وظيفة الكتف الطبيعية وتشمل خيارات العلاج الشائعة ما يلي:

الأدوية المضادة للالتهابات:

توصف هذه الأدوية لتقليل الألم والتورم تشمل الأدوية الشائعة الأسبرين أو الإيبوبروفين أو النابروكسين أو أدوية أخرى.

حقن الكورتيكوستيرويد:

تساعد هذه الحقن على تخفيف الالتهاب في مفصل الكتف أو الأنسجة الرخوة.

العلاج الطبيعي:

غالبًا ما يكون العلاج الطبيعي هو حجر الزاوية في العلاج، مع التركيز على تمارين التمدد لاستعادة المرونة ولاحقًا تمارين التقوية.

التمارين المنزلية:

بالإضافة إلى العلاج الطبيعي الاحترافي، يتم تشجيع الأفراد على أداء تمارين منزلية لطيفة للحفاظ على نطاق حركتهم وتحسينه.

الجراحة:

عندما لا تؤدي التقنيات غير الجراحية إلى تحسين نوعية حياة المريض، يتم أخذ الجراحة بعين الاعتبار والتي قد تشمل التلاعب بالكتف تحت التخدير أو إطلاق المحفظة بالمنظار.

تغيير الراحة والنشاط:

إن ترك الكتف يستريح وتجنب الأنشطة التي تزيد الألم سوءًا يمكن أن يكون التدابير الأولية في إدارة آلام الكتف فالراحة الكافية تسمح للكتف بالشفاء بشكل صحيح.

الكمادات الساخنة أو الباردة:

يمكن أن يساعد استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة على الكتف المصاب في تخفيف توتر العضلات وتقليل الالتهاب.

التدخل الجراحي:

في الحالات القصوى أو إذا كان العلاج غير فعال، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتخفيف آلام الكتف والغرض من الجراحة هو تثبيت مفصل الكتف أو إصلاح الأنسجة التالفة.

نصح ببعض النصائح التي يمكن أن تمنع مشاكل آلام الكتف:

يساعد الحفاظ على الوضعية الصحيحة على تخفيف آلام الكتف.

يجب تجنب الحركات العلوية المتكررة لأنها قد تؤدي إلى اصطدام الكتف.

للحفاظ على كتفيك قوية ومرنة، قم بممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر.

تأكد من رفع الأشياء بشكل صحيح لمنع الضغط الزائد على كتفيك.