4 طرق طبيعية لعلاج الحروق

عندما يتم إصابة أحد الأشخاص بحرق أو لسعة من النار وتكون قوية نوعا ما يدخل في حالة من التوتر بسبب الألم الذي يشعر به، ويقوم بالبحث عن أي شيء حتى يخفف من حدة ذلك الألم.

وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي تكون متوفرة في المنزل، وتساعد على تهدئة الالم بشكل سريع والتئام الجروح والحروق وتسمي تلك العلاجات الايورفيدا (وهو النظام الطبي التقليدي في الهند).

وتوفر التقنيات التقليدية للأيورفيدا ثروة من الحلول لتخفيف وعلاج حروق الجلد، وتستخدم علاجات الأيورفيدا قوة الأعشاب والمكونات الطبيعية الأخرى لتعزيز الصحة الكاملة بالإضافة إلى توفير الشفاء.

وحسب موقع Hindustan times فقد شاركت الدكتورة ديمبل جانجدا، طبيبة الأمراض الجلدية وعلاج الحروق بعض العلاجات التي تم اختبارها عبر الزمن لعلاج حروق الجلد من المواد الطبيعية.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يساعد في تبريد الحروق ومنع ظهور تقرحات وتندب الجلد المحروق، يمكن وضع زيت جوز الهند مباشرة على المنطقة المصابة مع عدم التدليك ووضعه بمعدل كل ساعتين تقريبا بعد وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري.



الحليب

يحتوي الحليب على نسبة عالية من فيتامين الزنك والبروتينات التي يمكن أن تساعد في تهدئة الحروق وشفاءها بشكل أسرع، بعد وضع المنطقة المصابة تحت الماء الجاري نقوم بنقع كرة قطنية في الحليب ثم وضعها على المنطقة المصابة وتبديلها بمعدل كل ساعة.

جل الصبار

يعالج جل الصبار او الالوفيرا الحروق بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما أنه مضاد للجراثيم، ويمنع عدوى الجروح والندبات والتقرحات، أيضا بعد وضع ضوابط المصابة تحت الماء الجاري يتم وضع جل الصبار على المنطقة المحروقة بالتساوي بمعدل كل ساعتين.



العسل

العسل لكونه مضادًا حيويًا طبيعيًا، يتمتع بتوازن درجة حموضة طبيعي يمنع الحروق من الإصابة بالعدوى، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على شفاء الحروق بشكل أسرع ويساعد أيضا على التئام الجروح المفتوحة بشكل اسرع بدون أن تصاب بالتهابات أو تقرحات فهو له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على نمو الخلايا بشكل اسرع وعلاج الحروق دون أن تترك اثر كبير على الجلد يمكن أن يؤثر على مظهره.