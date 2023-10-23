استشارى أمراض جلدية توضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق

أوضحت الدكتورة ريهام حمدي، استشاري الأمراض الجلدية، الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

وقالت «حمدي»، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «ten»، الإثنين، إنه في حالة الإصابة بحروق لا بد من وضع الجزء المصاب في المياه الباردة أو الثلج، وذلك لتقليل درجة حرارة الجلد وبالتالي التقليل من مضاعفات الحرق.

وأضافت أنه لا بد من وجود المراهم الخاصة بعلاج الحروق داخل المنزل بشكل دائم، حيث يتم استخدامها على الحرق مباشرة بعد تقليل درجة حرارة الجلد باستخدام المياه الباردة.

وحذرت من استخدام الوصفات الشعبية لعلاج الحروق مثل معجون الأسنان والدقيق أو أي مكونات من المطبخ، لافتة إلى أنه في حالة أن مساحة الحرق كبيرة أو بدرجات متطورة لا بد من التوجه للمستشفى لأنه قد يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة.