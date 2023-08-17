6 إجراءات.. "الهلال الأحمر" توضح طريقة التعامل مع الحروق

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من النصائح والإسعافات الأولية للتعامل مع حالات الحروق باللهب.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، ضرورة اتخاذ الإجراءات الآتية:-

استدعاء الإسعاف على رقم 123.

إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة بالنيران ضع المصاب على الأرض وحاول إطفاءه.

قم بتبريد الأجزاء المحترقة في جسم المصاب بالماء الجاري لمدة لا تزيد عن 40 دقيقة.

غطِ المصاب بغطاء نظيف منعاً للتلوث والحفاظ على درجة حرارة جسمه.

قم بملاحظة العلامات الحيوية للمصاب.

راقب أعراض الصدمة حتى وصول الإسعاف.