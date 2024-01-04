حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 4 يناير 2024

يقدم "الدستور" في التقرير التالي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، اليوم الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤، بحسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

يبدو اليوم ممتازًا في مختلف جوانب حياتك.

صحتك في أفضل حالاتها مما يسمح لك باغتنام يومك بالكامل.

ماليًا يمكنك أن تتوقع استقرارًا ممتازًا ونموًا محتملًا.

حياتك المهنية مرتفعة وتوفر فرصًا لمهنة رائعة.

العلاقات العائلية مزدهرة ورومانسيتك مليئة بالإيجابية.

قد تتطلب المسائل المتعلقة بالملكية دراسة متأنية.



الثور (21 أبريل – 20 مايو)

الصحة تحتاج إلى الاهتمام اليوم.

من المرجح أن تستفيد من اليوجا أو التأمل أو أي شكل آخر من أشكال التمارين الرياضية.

من الناحية المالية على الرغم من أنك قد لا تشعر بالأمان التام في استثماراتك إلا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

على الصعيد المهني الحفاظ على وضعك الحالي أمر ضروري. على الجانب المشرق حياتك العائلية ممتازة.

الواجهة العقارية واعدة لكن خطط السفر تحتاج إلى اهتمام دقيق.



الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

لا تأخذ أحد مرؤوسيك كأمر مسلم به لأنه قد يعرض خططك للخطر.

أبقي القادة على اطلاع قبل اتخاذ أي إجراء في العمل حيث يمكن أن تصبح كبش فداء.

ضع حدًا لاستنزاف مواردك المالية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة.

من المرجح أن تختفي الأوجاع والآلام التي يعاني منها البعض قريبا.

قد يشعر أولئك الذين ينتظرون الأوامر بالإحباط قليلًا بسبب الوتيرة المتأخرة.



السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

يبدو أن الزملاء داعمين للغاية.

قد تكون خبرة الموظف الجديد وإبداعه أحد الأصول في مشروعك الجديد.

ستكون زيارة المتحف مفيدة للمشاركين في البحث أو الكتابة.

من المتوقع بناء أو تجديد المنزل بالنسبة للبعض.



الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

استثمر الوقت في تعلم مهارات جديدة للارتقاء على سلم الشركة.

من المرجح أن يظهر المرض علامات التراجع.

قد تكون سياسة الاستثمار التي استثمرت أموالك فيها بمثابة نعمة مالية.

من المرجح أن يكون العمل المنجز على الصعيد الأكاديمي موضع تقدير.



العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

ابدأ يومك كما ترغب في إنهائه.

تحتاج الصعوبات في العمل إلى مواجهتها بالخبرة والدعم.

من المرجح أن يكون الموقف المتغطرس لأحد أفراد الأسرة مزعجًا.

التسوق المندفع يمكن أن يترك ميزانيتك في حالة يرثى لها. قد يكون من الصعب استرداد أموالك من الشخص الذي أقرضتها له.

مشاكل في الجهاز الهضمي أو الجلد يمكن أن تسبب مشاكل.

الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)

العب ببطاقة التعاطف لكسب أعدائك.

قد تتطلب القرارات المهمة في العمل المزيد من الدقة.

قد يبدأ المتزوجون منذ بعض الوقت في التخطيط لفرحة أسرتهم.

قد تكون التوترات واضحة بالنسبة لأولئك الذين يحاولون بيع عقار.

قد يكون من الصعب جمع رأس المال للمشروع.



العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

تجنب تقديم أي شيء على عجل لأن فرص ارتكاب الخطأ مرتفعة.

سيحتاج البعض منكم إلى الالتفاف حول رئيسه للحصول على موافقة على إجازتكم.

يبدو أن التقدم في التعافي بطيء بالنسبة للمرضى.

من الممكن أن تتشاجر مع شخص لا تحبه حافظ على أعصابك ولسانك تحت السيطرة.



القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

قد يحصل العاملون في مجال الإعلام على فرصة للالتقاء بكبار الشخصيات في هذا المجال.

من المرجح أن يجد الإعداد الممتاز بعض الارتفاع على الجبهة الأكاديمية.

قم بإعادة هيكلة جدول التمرين الخاص بك للاستفادة أكثر على الصعيد الصحي.

تسمح لك الصحة المالية السليمة بسداد الديون القديمة.



الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

يجب على رجال الأعمال الحصول على نصيحة في مجال العلاقات العامة لتحسين أعمالهم.

من المرجح أن يظهر أولئك الذين ليسوا على ما يرام تعافيًا سريعًا.

هناك زيادة أو مكافأة في الطريق لمحترفي تكنولوجيا المعلومات.

يبدو أن الجبهة المالية تستعد للتعزيز.

سيتم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية بشكل مرضي.

قد تغري الإجازة البعض وتكون أكثر إثارة.

الدلو (22 يناير – 19 فبراير)

تمنحك المناسبة السعيدة على الصعيد العائلي أسبابًا للابتسام.

من المرجح أن تتم معالجة الأعمال المتراكمة المهنية في العمل.

سيتم تسوية المستحقات القديمة عندما تدير أموالك بشكل جيد.

سيتم تسوية قضايا الملكية لصالحك.

قد ينتهي الأمر بالأطباء والمحامين إلى العمل لساعات متأخرة في مكاتبهم.

الحوت (20 فبراير – 20 مارس)

سيساعدك تفويض مسؤولياتك على إنهاء الأعمال المتراكمة المعلقة في العمل.

تغيير المشهد سيساعدك على الاسترخاء.

سيجد الباحثون عن المنازل شيئًا يناسب احتياجاتهم.

كن حذرًا في الإنفاق لأن الرسم البياني للمدخرات لا يؤدي إلى نتائج مثمرة.

سيحصل المسؤولون الحكوميون على الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم.