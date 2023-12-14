استراتيجيات لحياة خالية من الألم.. 5 نصائح للتعايش مع التهاب المفاصل

وفقًا لخبراء الصحة، فإن التعايش جيدًا مع التهاب المفاصل، ينطوي على تمييز حاسم بين هشاشة العظام المرتبطة بالعمر والتهاب المفاصل الروماتويدي الالتهابي. يعد التشخيص المبكر، الذي تسهله الأعراض والأشعة السينية واختبارات الدم، أمرًا بالغ الأهمية.

التشخيص المبكر يساعد في العلاج

في مقابلة مع "HT Lifestyle"، كشف الدكتور ياش جولاتي، استشاري أول جراحة العظام أن "أدوية محددة يمكن أن تسيطر بشكل فعال على التهاب المفاصل الروماتويدي أو تقضي عليه إذا تم تشخيصه مبكرًا، بالنسبة لكلا النوعين، تشمل إدارة الأعراض الأدوية المضادة للالتهابات، والتحكم في الوزن، والعلاج الطبيعي، وتقوية العضلات، واليوجا".

وأضاف: "في المرحلة النهائية المتقدمة من التهاب المفاصل، وعدم الاستجابة للتدابير المذكورة، يعد استبدال المفاصل خيارًا جيدًا للغاية، أصبح من الممكن الآن تغيير جزء فقط من المفصل مثل الاستبدال الجزئي أو النصفي لمفصل الركبة، وهي عملية أصغر بكثير وتعطي نتائج ممتازة، وهذا مناسب بشكل خاص لكبار السن، أصبحت الجراحة أقل إيلامًا وأكثر دقة وكانت النتيجة أكثر قابلية للتنبؤ بمساعدة الجراحة الروبوتية.

ينصح الدكتور ياش جولاتي قائلًا: "إن التعرف على نوع التهاب المفاصل واعتماد نهج متعدد الأوجه، بما في ذلك التدخل الطبي وتعديلات نمط الحياة وربما استبدال المفاصل، يمكّن الأفراد من التغلب على تحديات التهاب المفاصل ويعيشون حياة مُرضية. إن الاستشارة المنتظمة مع المتخصصين في الرعاية الصحية تضمن رعاية مخصصة طوال الرحلة، مما يعزز الصحة العامة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل.

نصائح مهمة للتعايش والتعامل مع آلام المفاصل

ويمكن اتخاذ تدابير وقائية وإدارة الأعراض الموجودة كالتالي: