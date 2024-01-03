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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 3 يناير 2024

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

يقدم "الدستور" في التقرير التالي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء الموافق 3 يناير لعام 2024، بحسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

الحمل (21 مارس – 20 أبريل)
الحفاظ على حياة نشطة سوف يفيد صحتك. 
سيكون لديك ما يكفي للإنفاق والادخار أيضًا. 
إن استعدادك لتولي أصعب المهام في العمل سوف يبقيك على الجانب الصحيح من رؤسائك. 
قد تجد زوجك حساسًا للغاية اليوم لذا ابتعد عنه.
قد يصبح من الصعب تجنب التأخير في الرحلة التي تقوم بها. 
قد لا يجعلك متوسط العائدات من العقار المملوك لك سعيدًا جدًا.

الثور (21 أبريل – 20 مايو)
أبق عيونك وآذانك مفتوحة أثناء الاستثمار لأن ما يقال قد لا يكون الحقيقة كاملة. 
قد لا تكون على استعداد لبذل كل ما في وسعك لتعود إلى لياقتك البدنية. 
قد تحتاج إلى قضاء بضع ساعات إضافية في العمل فقط لإكمال شيء عاجل. 
قد يتم تكليفك بتنظيم شيء ما على الصعيد العائلي. 
هناك بعض الراحة في انتظار أولئك الذين يضطرون إلى القيام بالكثير من الجولات الرسمية. 
من المتوقع عوائد ممتازة من العقارات والاستثمارات السابقة.


الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)
سيتم تلبية رغبتك في شراء شيء باهظ الثمن حيث أن لديك المال. 
ستنجح في التغلب على الصعوبات التي تعترض طريقك في العمل اليوم.
يمكنك التخلص من سباتك وممارسة نظام التمارين الرياضية بجدية. 
أولئك الذين يخططون لقضاء إجازة سيقضون وقتًا ممتعًا.

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)
من المحتمل أن تتألق اليوم كالنجم الساطع على الصعيد المهني. 
كن حذرًا بشأن المال حيث قد يتم تحصيل رسوم إضافية منك. 
الإهمال على الصعيد الصحي يمكن أن يكون له عواقب سلبية. سوف تفعل ما يجب القيام به على جبهة الأسرة. 
قد يبدأ البعض منكم أعمال بناء معلقة منذ فترة طويلة في المنزل.

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الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)
قد يكون الإشراف الشخصي مطلوبًا للحد من الإسراف في الإنفاق. 
قد تكون هناك حاجة إلى قوى عاملة إضافية لإكمال مهمة شاقة على الجبهة المهنية. 
ستكون هناك حاجة إلى بذل الجهود للحفاظ على الصحة على المسار الصحيح. 
تحقق من تقلبات مزاجك لأنها يمكن أن تزعج الآخرين في العائلة. 
يشار إلى السفر الجوي بالنسبة للبعض. 
أولئك الذين يبحثون عن سكن مناسب قد يجدون السكن الذي يناسب جيوبهم.


العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)
يمكن أن تأتي إليك أموال كبيرة من استثمار سابق. 
من المتوقع أن يكون يومًا جيدًا حيث ستتمكن من تحقيق الكثير على الصعيد المهني. 
من المحتمل أن تخطط لشيء ما مع العائلة اليوم. 
هناك الكثير من الثناء في انتظارك على الصعيد الاجتماعي.


الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)
يمكنك أن تقرر الحفاظ على صحة مثالية من خلال الانضباط.
يمكن توقع وقت الازدهار من قبل البعض على الجبهة المالية. من المرجح أن يدرك شخص ما على الجبهة المهنية إمكاناياتك. 
يمكن لبعضكم البدء في تأثيث منزل مكتسب حديثًا. 
قد يتطلع إليك شخص ما للحصول على المساعدة على الصعيد الاجتماعي لذا لا تقل لا.


العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)
سوف تحافظ على صحة جيدة فقط من خلال الالتزام بنظام غذائي متوازن. 
من المرجح أن يتجه وضعك المالي نحو الانخفاض لذا عليك الحد من الإسراف في الإنفاق. 
قد يستغرق إعداد شيء جديد الكثير من الوقت في العمل. من الممكن حدوث خلافات مع أحد الوالدين أو أحد كبار العائلة وتزعجك. 
من الممكن أن ترافق شخصًا ما في رحلة قصيرة لذا استعد للاستمتاع بكل ما في قلبك.

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القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)
سيكون الانضباط الذاتي والتركيز من العوامل الرئيسية في الحفاظ على أفضل حالة بدنية. 
أبق خياراتك مفتوحة على الصعيد المالي. 
قد تضطر إلى بذل الجهود لتأهيل شيء أساسي لمهنتك. 
يمكن لأحد الوالدين أو أحد كبار العائلة أن يزعجك من خلال توفير حماية إضافية لك. 
إن البحث الدائم عن شعبيتك في أي تجمع هو بمثابة البحث عن المستحيل.


الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)
ضع ميزانية لنفقاتك حيث يمكنك المبالغة في إنفاقك. 
سيظل جو المكتب ملائمًا لفناني الأداء. 
هذا هو الوقت المناسب للتخطيط لنزهة قصيرة مع العائلة من المتوقع الحصول على الممتلكات بالنسبة للبعض.

 

الدلو (22 يناير – 19 فبراير)
تظل الصحة مرضية من خلال جهودك.
من المحتمل أن تجد طرقًا لتحسين حالتك المالية. 
من المرجح أن يشعر المحترفون بالسعادة لما حققوه. 
ربما يتم القيام بشيء خاص على الجبهة الداخلية. 
قد تكون الرحلة مثمرة بأكثر من طريقة. 
قد يجلب لك العقار الذي تمتلكه سعرًا جيدًا.


الحوت (20 فبراير – 20 مارس)
كل ما تفعله للحفاظ على لياقتك قد لا يكون كافيًا، لذا أضف روتينًا للتمرين. 
ستكون خيارات الاستثمار وفيرة، لكن من الأفضل أن تنتظر المزيد من الوقت. 
يجب حل الارتباك بشأن بعض المسؤوليات الإضافية في العمل مع كبار المسؤولين. 
 

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