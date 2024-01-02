لماذا يرتكب بعض الرجال العنف المنزلى.. وكيف يمكن معالجة أسبابه؟

يعد دعم الناجين من العنف المنزلي أمرًا مهمًا، ولكن لإنهاء العنف المنزلي، يحتاج المجتمع إلى فهم الأشخاص الذين يرتكبونه ، وكيف يمكن التدخل لإنهاء هذا العنف خاصة أن ما يقرب من نصف نساء العالم يتعرضن للعنف بمنازلهن أو المطاردة بل والأذى النفسي حتى الإكراه في العلاقة.

وحسب موقع Hindustan times فإن الشباب هم الأكثر عرضة للخطر، فقد أفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع الضحايا من الإناث أن أول تجربة لهن مع العنف المنزلي حدثت قبل سن 25 عامًا، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإصابة والحاجة إلى الرعاية الطبية، والحاجة إلى المساعدة من جهات إنفاذ القانون، وظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

يمكن لتجارب معينة في مرحلة الطفولة أن تعرض الأشخاص لخطر ارتكاب العنف المنزلي في المستقبل، لقد وجد الباحثون أن إساءة معاملة الأطفال والإهمال والعلاقة السلبية بين الوالدين والطفل عوامل خطر كبيرة قد تؤدي بشخص ما لارتكاب العنف المنزلي لاحقًا.

ويمكن أن يؤدي التعرض للصدمة في مرحلة الطفولة المبكرة إلى تغيير الدماغ، وكيفية استجابة الجسم للتوتر، وما إذا كان شخص ما يرى العالم كمكان خطير وضار وغير جدير بالثقة.

وقد أظهرت الأبحاث أن اللاتى تعرضن لصدمات لديهن نشاط متزايد في اللوزة الدماغية، مما أدى إلى زيادة الخوف والإثارة التي يمكن أن تؤدي إلى استجابات عدوانية في مواجهة الصراع والتوتر، ويرتبط التعرض للصدمات أيضًا بانخفاض نشاط قشرة الفص الجبهي، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن التحكم في الانفعالات والتركيز والتفكير العاطفي.

ويحدث الإجهاد السام عندما يواجه شخص ما تهديدات مستمرة لسلامته الجسدية أو العقلية خلال فترات النمو ، وبالمقارنة مع أقرانهن، فإن الشباب الذين يواجهون مستويات غير متناسبة من المشقة والتهديدات بالفقر والعنصرية وغيرها من أشكال عدم المساواة الهيكلية هم أكثر عرضة لخطر الإجهاد السام.

يمكن لهذه التغييرات الجسدية أن تعرض الأطفال لاضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، وتعاطي المخدرات في وقت لاحق وهي من أكثر عوامل الخطر شيوعًا لارتكاب العنف المنزلي.



من المؤكد أنه ليس كل الأشخاص الذين واجهوا محنة وصدمات الطفولة مقدر لهم ارتكاب أعمال العنف وتشير الدراسات إلى أن الارتباط الآمن بين الوالدين والطفل ووجود علاقات وبيئات آمنة ومغذية خلال مرحلة الطفولة يحمي من العنف في المستقبل.

يمكن لتجارب الطفولة الإيجابية، مثل الشعور بالفهم في الأوقات الصعبة واهتمام شخصين بالغين غير الوالدين من الأهل أن يساعد في نمو أشخاص اسوياء.



الوقاية والتدخل:

إن دعم صحة المجتمع يتطلب بذل جهودا قائمة على الأبحاث لمنع العنف المنزلي ومعالجته، وتعد العلاقات المستجيبة، أو العلاقات التي يكون فيها الشخص الآخر منتبهًا ومتناغمًا وداعمًا، وسيلة رئيسية لتحسين رفاهية والصحة النفسية لدى الأطفال والكبار، بما في ذلك الصحة العقلية للناجين من سوء المعاملة.

يولي الباحثون المزيد من الاهتمام لمخاطر العزلة الاجتماعية بين البالغين، وقد تفاقم هذا بسبب التحولات الثقافية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والعمل عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أن تشكل العزلة الاجتماعية والشبكات الاجتماعية غير الصحية خطورة على ضحايا العنف وتلحق الضرر بالشخص المعرض لارتكاب العنف لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالات الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

و إن البرامج المجتمعية التي تبني شبكات اجتماعية داعمة لديها القدرة على تحسين عوامل الخطر على الصحة العقلية لارتكاب أعمال العنف.



لم تتضمن معظم برامج التدخل في حالات العنف المنزلي للرجال، فالصدمة تسجل في الجسم بقدر ما تفعل في طريقة تفكير الشخص حيث تركز هذه البرامج في الغالب على نبذ الميول المسيئة وإعادة تعلم طرق المشاركة الصحية.

يتضمن هذا النوع من النهج استخدام المصنفات وتمارين التفكير لتحديد السلوكيات والأفكار المسيئة حول إخضاع المرأة، وفهم سبب كونها ضارة، وتعلم طرق صحية لحل النزاعات.

ومع ذلك، فإن التركيز على عمليات التفكير المعرفي باعتبارها الآلية الأساسية للتغيير في حد ذاته لا يكفي لإحداث تغيير دائم ومن أجل تغيير آثار الصدمة بشكل هادف، يجب أن تشمل التدخلات أيضًا عمليات الدماغ اللاإرادية.

يمكن للتدخلات التي تركز على تنظيم التوتر والعواطف، مثل التنفس العميق واليقظة، في معالجة الأعراض الفسيولوجية للصدمة وإعادة ضبط استجابة الجسم للتوتر، لذا فأن تخفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأشخاص الذين ارتكبوا العنف المنزلي قد يساعدهم على تحديد المحفزات الرئيسية وتطوير مهارات التكيف للاستجابة للتوتر بطرق صحية .