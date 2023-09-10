الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يطلق برنامجا لدعم ضحايا العنف الأسري نفسيا

مايا مرسي
مايا مرسي

أطلق المجلس القومي للمرأة ممثلًا في مكتب شكاوى المرأة أول برنامج متخصص لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري من خلال مجموعة متخصصة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وذلك بالتعاون مع مشروع الوكالة الإسبانية وبالشراكة مع مبادرة “براح آمن”.

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جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن فعاليات البرنامج تضمنت إجراء جلسات فردية مع السيدات للتعرف على مشاكلهن بشكل خاص وتحديد مصادر الدعم وتقييم الوضع النفسي بشكل فردي لكل سيدة، ومن ثم تقديم الدعم العاطفي لهن والدعم المعلوماتي الذي يمكنهن من التعامل مع مشكلاتهن، ومساعدتهن علي التعافي بشكل أفضل. 

كما تضمنت فعاليات البرنامج أيضا تنفيذ برامج متخصصة لاطفال السيدات من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة عن طريق فريق من المتخصصين من المجلس القومي للمرأة فى التعامل مع الأطفال.

مكتب شكاوى المرأة يسعى دائماً لتقديم خدمات الدعم النفسي المتقدمة والكاملة للسيدات عن طريق التوسع في ضم جهات شريكة رائدة بالمجال النفسي، بالإضافة إلي العمل علي زيادة الشراكة المجتمعية وتكوين شبكة من الداعمين النفسيين المتخصصين لتغطية كافة الخدمات النفسية المطلوبة، كما أن مكتب شكاوي المرأة يتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة ويقوم بإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، عن طريق علي الخط المختصر ١٥١١٥ او المقابلة الشخصية او عبر تطبيق الواتساب على رقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠

المجلس القومي للمرأة شكاوى المرأة مبادرة براح أمن براح أمن الوكالة الأسبانية

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