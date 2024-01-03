الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خطوة بخطوة.. طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية في المنزل

شوربة العدس
شوربة العدس

شوربة العدس واحدة من وجبات الغداء المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية في المنزل

وفي تلك السطور يقدم «الدستور» كيفية عمل شوربة العدس بالشعرية في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية في المنزل

المقادير:

العدس: ٥٠٠ جرام عدس أصفر.
الطماطم:عدد ٢ ثمرة طماطم.
البصل: عدد  ١ ثمرة بصل احمر كبيرة.
الجزر: عدد ٢ ثمرة جزر كبيرة.
البطاطس: عدد  ١ ثمرة بطاطس متوسطة.
الماء: من  ٥ إلى ٦ اكواب ماء.
المرقة: عدد  ١ مكعب مرقة لحمة.
الشعرية:  ١ كوب شعرية.
ملح: حسب الرغبة.
الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.
الكمون: ١ ملعقة صغيرة كمون.


طريقة التحضير:
الخطوة الأولى:
تقشير وتقطيع البطاطس والجزر والبصل إلى قطع صغيرة وتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة.

الخطوة الثانية:
قومي بغسل العدس وصفيه.


الخطوة الثالثة:
قومى بتسخين الماء في إناء متوسط على نار هادئة.

الخطوة الرابعة:
قومي بإضافة العدس والخضروات والطماطم. 


الخطوة الخامسة:
قومي بترك الشوربة على النار لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى ينضج العدس وتذكري أن  العدس سهل في الاحتراق فراقبيه جيدا.

 

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طريقة تحضير شوربة العدس 

الخطوة السادسة:
قومي بتصفية الشوربة ثم قومي بضرب العدس والخضروات في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم بدون اى قطع او تكتلات.

الخطوة السابعة:
في إناء نظيف، قومى بتحمير الشعرية في الزيت على حرارة منخفضة حتى تحمر قليلا حوالي ٢ دقيقة.

الخطوة الثامنة:
قومي بإضافة شوربة الخضار التي تم تجهيزها وضريها الى الشعرية ثم قومي بإضافة  الملح والفلفل إلاسود والكمون مع استمرار التقليب الدائم حتى لا يتكتل العدس في الإناء من تحت.

الخطوة التاسعة:

قومي بتركها لمدة ١٠ دقائق على نار متوسطة الحرارة،  حتى تتسبك.

الخطوة العاشرة:

قومي بتقديمها ساخنة مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء.

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