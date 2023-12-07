الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لسنة أولى مطبخ.. طريقة تحضير العدس الأصفر والفرق بينه وبين شوربة العدس

العدس
العدس

لا يعلم الكثير من السيدات خاصة سنة أولى زواج ان هناك فرق كبير من العدس الأصفر وشوربة العدس، ويكثر التساؤل عن طريقة تحضير العدس الأصفر والفرق بينه وبين شوربة العدس، فالعدس الأصفر مختلف تماما عن شوربة العدس الأصفر، والفرق بينهم ان العدس الأصفر يجب أن تكون شوربته أثقل بكثير من شوربة العدس الأصفر، وهو ما يجعلك تقللى كمية الماء المستخدمة فى صنع العدس.

لسنة أولى مطبخ.. طريقة تحضير العدس الأصفر والفرق بينه وبين شوربة العدس 

كما أن العدس الأصفر يجب الا يكون فيه ماء كثير كما يوضع فيه تقليلة البصل وذلك من أجل تحليه طعمه كما يتم تحضيره فى الخارج، إلي جانب ذلك فأن العدس الأصفر يوضع فيه شعرية من أجل زيادة ثقله، ويتم تناول بالعيس المحمص على عكس شوربة العدس التى يتم تناوله بالملعقة.

وشوربة العدس يتم وضع مزيد من السمن بها وذلك لزيادة ثقلها.

مكونات تحضير العدس الأصفر

  • 1/2 كيلو عدس اصفر
  • ماء
  • 2 بصلة
  • 1طماطم
  • 1جزر
  • 1كوسة
  • 4فصوص ثوم
  • 3فصوص حبهان
  • 3حبات مستكة
  • ملعقة زبدة
  • او زيت ذرة
  • ملح وفلفل اسود وكمون وشطة

خطوات طبخ شوربة العدس

الخطوة 1

يغسل العدس ويترك جانبًا.

الخطوة 2

نحضر حلة ونضع بها العدس وماء حتى يغطى العدس.

الخطوة 3

تقطع طماطم وجزر وكوسة و4 فصوص ثوم والمستكة وبصلة على العدس ويشعل عليه النار ويترك حتى يغلى ثم تهدىء النار حتى النضج.

الخطوة 4

بعد نضج العدس ياخذ ويضرب بالخلاط الكهربائى ويوضع ثانيا فى الحلة.

الخطوة 5

نحضر طاسة ونضع بها البصلة الثانية بعد تقطيعها قطع صغيرة ويوضع عليها الزبدة او زيت الذرة وتترك حتى تحمر ثم نضعها على العدس.

الخطوة 6

يغلى العدس غلوة 1 بعد وضع تقلية البصلة ويطفىء عليها.

الخطوة 7

يفرغ العدس الاصفر المصرى فى اطباق ويقدم.

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