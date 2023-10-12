في اليوم العالمى لالتهاب المفاصل.. أعراض آلام الكتف ونصائح للوقاية

يعاني الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية من آلام الكتف التي يمكن أن تؤثر على حياتهم، حيث يحد هذا النوع من الألم من قدرة الفرد على أداء الأنشطة اليومية، مثل رفع الأشياء وحتى المهام البسيطة مثل ارتداء الملابس.

وفي اليوم العالمي لالتهاب المفاصل نوضح أنه يمكن أن يكون ألم الكتف ثابتًا أو متقطعًا، مما يجعل المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أمرًا صعبًا، ونتيجة لذلك قد يشعر الأفراد بمشاعر العزلة والإحباط، علاوة على ذلك يمكن أن يؤثر ألم الكتف أيضًا على أنماط النوم، مما قد يؤدي إلى التعب وانخفاض الإنتاجية خلال النهار.

يمكن أن تحدث كسور الكتف وإصابات الأربطة نتيجة للحوادث المؤلمة أو السقوط المؤسف، مما يسبب ألمًا حادًا ومحدودية الحركة، قد تكون الرعاية الطبية العاجلة وإعادة التأهيل ضرورية لاستعادة استقرار الكتف ووظيفته في هذه الحالات المؤلمة.

أعراض آلام الكتف

النطاق المحدود للحركة، وانخفاض الحركات، والإحساس بالدبابيس والإبر، وآلام المفاصل، والإحساس بالإمساك يمكن أن يشير إلى آلام الكتف.

علاج آلام الكتف

الأدوية وتقنيات إدارة الألم يمكن أن تخفف بشكل فعال آلام الكتف، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي، العلاج الساخن والبارد، في عملية التعافي من خلال تقوية الكتف وتحسين المرونة.

قد يوصى أيضًا بحقن الكورتيكوستيرويد لاستهداف مناطق معينة من الألم وتقليل الالتهاب، كما أن الجراحة بالمنظار أو حتى استبدال مفصل الكتف يمكن أن تكون خيارًا لبعض المرضى.

نصائح للوقاية من آلام الكتف

شارك في تمارين تقوية الكتف لتحسين استقرار كتفيك، تأكد من الحفاظ على الوضع المناسب واستخدام ميكانيكا الجسم المناسبة لتقليل الضغط على كتفيك، قم بتقييد الاستخدام المفرط والحركات المتكررة لتجنب إصابات كتفيك، قم بإجراء عمليات الإحماء والتبريد لتقليل احتمالية إصابات الكتف أثناء المشاركة في الأنشطة البدنية.