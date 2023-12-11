نشرة السادسة|الوطنية للانتخابات تعلن تخطي نسبة المشاركة حاجز الـ45%

تزايد ملحوظ شهدته مقار لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خلال الساعات الماضية ومن المتوقع أن يتسمر الاقبال حتى الساعة التاسعة مساءً وهي موعد غلق اللجان أمام الناخبين.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن أن نسبة التصويت منذ أمس وحتى الآن تجاوزت 45% في لجان الانتخابات وذلك حتى صباح اليوم حيث تُجرى العملية الانتخابية وسط مراقبة دولية ومحلية وتشديدات أمنية مكثفة.. وإليكم أهم الأخبار التي وردت على مدار الساعة.

وسم "الانتخابات_ الرئاسية_ المصرية" يتصدر المشهد.. وتعليقات المتابعين تدحض مزاعم الإرهابية

"انتخبنا السيسي، السيسي رئيسنا" بهذه الكلمات وغيرها عبر بعض المتفاعلين عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين انتخابه وداحضين بها بعض المزاعم بأنه لم تكن هناك مشاركة في الانتخابات الرئاسية.. لقراءة المزيد اضغط هنا.

وفود دولية يتفقدون سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

ليست رقابة محلية فقط، لكن دولية أيضًا، ذلك ما يحدث في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي استقبلت وفود عالمية من أجل متابعة سير العملية الانتخابية ومدى الالتزام بالقانون ومعايير النزاهة والشفافية.. لقراءة المزيد اضغط هنا.

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى جميع المحافظات

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الإنتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.. لقراءة المويد اضغط هنا.

في اليوم الثاني.. كبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية حضورًا لكبار السن وذوي الهمم، الذين يمثلون مثالًا يحتذى به في الوطنية وتحمل المسؤولية في أداء هذا الاستحقاق الدستوري المهم.. لقراءة المزيد اضغط هنا.

"مدبولى" يترأس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. لقراءة المزيد اضغط هنا.

مسيرة لأوقاف الجيزة بالدقي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

نظّمت مديرية الأوقاف بالجيزة، مسيرة بمنطقة الدقي؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وذلك تزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.. وقراءة المزيد اضغط هنا.

الانتخابات الرئاسية.. المواطنون ورجال الشرطة يد واحدة لتسهيل تصويت ذوى الهمم بالدقى

مواقف إنسانية مؤثرة شهدتها لجنة مدرسة الأورمان النموذجية العسكرية بالدقي، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث شهدت اللجنة توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم، وتعاون عدد من المواطنين الذين كانوا يدلون بأصواتهم مع رجال الشرطة والمتطوعين الشباب لمساعدتهم.. وقراءة المزيد اضغط هنا.

اليوم 66 من حرب غزة.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية فى القطاع

واصلت قوات الاحتلال لليوم الـ66 على التوالي من العدوان الدموي على قطاع غزة شن الغارات والقصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية وقراءة المزيد اضغط هنا.

"إيكونوميست": واشنطن أبلغت اسرائيل بضرورة إنهاء حرب غزة بداية 2024

وقالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن واشنطن أبلغت إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة مع بداية 2024 وقراءة المزيد اضغط هنا.