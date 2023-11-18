سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تعلن تضامنها مع الشعب السوداني في أزمته

أعربت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن تضامنها مع الشعب السوداني في هذه الأوقات الصعبة ومايعانوه من ويلات الحروب والصراعات والنزوح وترك منازلهم للبحث عن مكان آمن فيما يتلقى الكثير خطر القتل والتشريد وعدم توفر مقاومات الحياة.

وأضافت خلال كلمة تم بثها ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القضايا الإنسانية في السودان والمقام في القاهرة خلال الفترة بين 18 وحتى 20 من الشهر الجاري أن هذه الازمة تلقى إهتمام كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الداعين للأزمة السودانية وتقدم المساعدات للمتضررين.

ولفتت إلى أنها قامت بزيارة لمعسكر للاجئين في تشاد وشهدت الدروف الصعبة التي يمر بها النازحين هناك وما يعانيه الأطفال من ظروف صعبة لكن رغم ذلك فقد رأت لمحات من الأمل فيما يتمثل بجهود كبيرة من قبل القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية مناشدة الأطراف الفاعلة بذل المزيد من الجهود.