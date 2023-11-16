"كلموا المصريين يخلونى أمشى".. قصة طفل فلسطينى وجه الرئيس السيسى بعلاجه

«الله أنقذني من الموت ومصر السبب» كانت هذه إحدى الكلمات التي وجهها الطفل الفلسطيني والذي وجه الرئيس السيسي باستقباله في المستشفيات المصرية، نظرًا لتردي وضعه الصحي بشكل عام.

ليبدأ عبدالله الكحيل رحلة علاجه من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي تسبب له في إصابات صعبة جدًا، حتى أصبحت حالته متدنية، ما جعل الرئيس السيسي يعلن استعداد الدولة المصرية لاستقبال الأطفال المصابين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل بذل الدولة المصرية جهود كبيرة جدًا في دعم القضية الفلسطينية وتوفير المساعدات إلى الأهالي، وإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح البري، وكذلك استقبال المصابين الفلسطينيين.