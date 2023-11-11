السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" بالغربية

التحالف الوطني يواصل
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بمحافظة الغربية، حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الغربية، وهي المحطة الثالثة التي استقبلت انعقاد المؤتمر.

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وكان مؤتمر حكاية وطن قد انطلق في نسخته الأولي من محافظة المنيا ومنها إلى محافظة البحيرة،  حيث تناولت فعاليات المؤتمر الحديث عن الإنجازات التي تمت في محافظة الغربية وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير للمحافظة على الأصعدة كافة وذلك على مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بجميع قطاعات المحافظة وكذلك توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وقد حضر المؤتمر عدد من قادة صناعة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة  وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن

التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني يواصل مؤتمرات حكاية وطن
التحالف الوطني حكاية وطن الغربية مؤسسات التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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