الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الإسكندرية (صور)

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية

بدء منذ قليل مؤتمر جماهيري حاشد في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء  مجلس النواب، لإعلان تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وانطلقت اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.

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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تعلن إطلاق حملتها الدعائية 

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرها الصحفي الثاني قبل قليل، عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، مع تسليط الضوء على ما تم من إجراءات ابتداءً من تاريخ تدشين الحملة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر دعم الرئيس بالإسكندرية
مؤتمر جماهيري دعم الرئيس دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكندرية

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