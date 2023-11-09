الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى: الزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافًا وليس مجرد برامج انتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن مرشحنا سيقدم رؤية لها أهداف، والأهداف قابلة للتطبيق بعدد لا نهائي للمشروعات، وأثبتنا ذلك بالأدلة من قبل، والزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافًا وليس مجرد برامج انتخابية، وسنقوم بالإعلان عن رؤية مرشحنا التفصيلية خلال المؤتمر المقبل، تركز على قضايا سياسة واقتصادية واجتماعية، وبعد أن استقرت الدولة سيكون هناك تطور كبير في الملف السياسي.

وأضاف فوزي، أن الأقدار أرادت أن توسع رؤية المواطنين، فينظرون أن المسألة ليست كلها اقتصادًا، ولا غلاء أسعار، إنما بالصورة العامة أكبر، والمواطن العادي يدرك بحسه الفطري، أن الأمن والأمان سلعة غالية، لكنها متحققة في مصر، وهذه سلعة ينفق فيها الكثير في الداخل والخارج، مضيفًا "الآن عرفنا إجابات لأسئلة كثيرة كانت حائرة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم  الخميس، بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.

“الوطنية للانتخابات” تتيح الاستعلام عن اللجان بانتخابات الرئاسة

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

المستشار محمود فوزي عبد الفتاح السيسي الملف السياسي قضايا سياسة واقتصادية غلاء أسعار

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