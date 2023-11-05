الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متبرع فى صندوق إغاثة غزة: "حياة كريمة" قدمت دورًا بطوليًا فى دعم أهلنا بالقطاع

حياة كريمة
حياة كريمة

تكثف المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها لدعم القوافل الإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة، إذ وفرت المبادرة كميات وفيرة جدًا من المواد الإغاثية والمواد الغذائية والأدوات الصحية والعلاجية والإسعافات الأولية والمواد الإعاشة.

ولعب التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، دورًا قياديًا جدًا في إدارة أزمة مد قطاع غزة بالمواد الإغاثية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري، إذ أرسل قافلتين إلى معبر رفح، تفعيلًا لمد جسر القاهرة رفح؛ لتقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي.

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وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه يوميًا يرسل من 50 لـ70 شاحنة إلى  معبر رفح، بإجمالي 7 آلاف كيلو من المساعدات الإغاثية؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ووصل إجمالي شاحنات الإغاثة التي دخلت إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري 400 شاحنة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم.

في هذا الإطار، حاورت "الدستور" أحد المواطنين الذين تبرعوا على حساب المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تحدث عن سعادته وفخره لكونه جزءًا من حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  أصبحت أعظم مؤسسة أهلية تقدم مساعدات محلية وإقليمية في المنطقة

متبرع في حياة كريمة: مصر تساند غزة قلبًا وقالبًا


قال عبدالله مجدي، أحد المتبرعين على حساب المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لـ"الدستور"، إن مصر قدمت مساعدات كبيرة جدًا لم تقدمها دول العالم مجتمعة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لن ولم يتخلى عن أشقائه في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، معقبًا ما قدمته مصر لفلسطين لم تستطع دول العالم تقديمه.


وتابع، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت كميات كبيرة جدًا من الإغاثات إلى قطاع غزة، والتي تنوعت بين الإغاثات الطبية والغذائية والعلاجية والإعاشة إلى داخل قطاع غزة، منوهًا: "فخورون بجهود حياة كريمة في ملف إغاثة غزة".


وأضاف: "حياة كريمة قدمت دعما عظيما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نرجو أن يتم السماح بعبور كل شاحنات الإغاثة إلى داخل القطاع، حتى يشعر الأهالي بالانفراجة".

“حياة كريمة” والمواد الغذائية والأدوات الصحية والعلاجية والمواد الإعاشة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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أولياء أمور متطوعون فى مبادرة "من إنسان لإنسان" يتحدثون لـ"الدستور"

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مواطن لـ"الدستور": "أنت الحياة" صنعت فارقًا من خلال الأنشطة الثقافية

مواطنة: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حريصة على توفير مياه شرب نظيفة

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